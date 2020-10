Spoluvlastnictví nemovitosti má svá úskalí

Spoluvlastnictví má jednu nespornou výhodu, nemovitost si pořídíte za nižší náklady. Řeší to tak často členové jedné rodiny v domnění, že na užívání i údržbě nemovitosti se přece dokážou shodnout.

„I když se spoluvlastnictví z počátku nemusí jevit jako problémové, je poměrně časté, že po určité době dochází mezi spoluvlastníky k názorovým střetům. Ty se v případě nemovitostí zpravidla týkají způsobu jejího užívání a péče o ni, nutných či naopak zbytečných investic. Často to pak poškodí i mezilidské vztahy uvnitř celé rodiny,“ upozornil advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Častým případem, kdy se vlastníky jedné nemovitosti stane více lidí, je dědictví. „Dědici potom musí řešit vzájemné spory, co s nemovitostí udělají dál. Přitom by stačilo těmto situacím předcházet, v rámci právní ochrany majetku je vhodné zejména nemovitosti nedělit vůbec a striktně je odkázat jen jedinému dědici anebo stanovit pravidla, jak mají dědici nemovitost spoluvlastnit a zejména pak co dělat v případě sporu,“ doporučil Strnad.