Sezona rekordních nákupů na internetu začala. Češi během ní utratí 20 miliard

Nejvyšších hodnot za jeden den pak podle odhadů APEKu dosáhnou obraty během dvou pondělků, a to konkrétně 9. a 16. prosince. „Letos připadá Štědrý den na úterý, což posunulo možnosti dodání dárků na poslední chvíli. S ohledem na vylepšené možnosti doručení zboží očekáváme, že spotřebitelé budou intenzivně nakupovat on-line až do poslední možné chvíle,“ doplnil Vetyška.

„V loňském roce jsme doručili historický počet zásilek v jednom dni, a to 19. prosince 2018. Jednalo se o 202 038 zásilek. Letos očekáváme největší nápor 17. a 18. prosince a pravděpodobně se tomuto číslu opět přiblížíme. Pro letošek bychom měli být schopni do Vánoc doručit balíky, které přijmeme do 16. prosince,” doplnil Petr Horák z PPL. Zároveň doporučil, aby si zákazníci nechali před svátky balíky posílat do výdejních míst, PPL Parcelshopů, což je rychlejší a efektivnější varianta jak pro zákazníky, tak pro společnost.