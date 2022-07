Šéfka pracovní agentury: Bez základů s počítačem to v práci nepůjde

Z průzkumu vaší agentury vyplynulo, že každá druhá firma napříč obory má problémy sehnat lidi a více než třetina z nich chce stále přijímat nové pracovníky. Čím to je, stárnutím populace?

Částečně to tím je, i když ČR na tom pořád není celkově v porovnání se západními zeměmi tak špatně. Stárnutí populace u nás nejvíce zasahuje energetiku. Jedná se o velmi specifické znalosti a nástup nové generace například na pozice operátorů elektráren se hluboce zanedbal.

To, že celkově mnohé podniky plánují ve třetím čtvrtletí spíše přijímat nové pracovníky než propouštět, je dáno tím, že kromě dominantního automobilového průmyslu se otevřelo hodně příležitostí ve službách. Nezaměstnanost je u nás proto takto nízká už pět šest let.

Chcete tím říct, že jsme pro řadu nadnárodních firem země zaslíbená, a tak zde otvírají výrobu a svá centra služeb?

Co se výroby týče, bylo to tak hlavně v minulosti. Vedle výrobních provozů si zde řada firem vybudovala výzkumně-vývojová centra s vysokou přidanou hodnotou. Zároveň velké IT firmy nabírají do ČR velké množství pracovníků.

Česká republika jako druhé technologické Silicon Valley?

Silicon Valley už v podstatě v Brně skoro máme. Řekla bych, že pracovní a životní podmínky v ČR byly pro nadnárodní společnosti rozhodující. Stahují sem mladé lidi i z východní i částečně ze západní Evropy. Je to trend.

V průzkumu mě překvapilo, že téměř ve všech sférách jsou na prvním místě v nedostatku lidí profese týkající se informačních technologií (IT). To nám rohlíky upeče programátor?

Ne, ale třeba ta pec bude více ovládaná počítačem a pekař ho bude muset umět ovládat.

Čili když se říká „nedostatek IT specialistů“, nemá se na mysli jen programátor, stavitel a správce sítí, ale také dobře poučený uživatel, tedy ten, kdo umí programy ovládat v tom či onom oboru?

To je přesná definice. Málo se o tom ve veřejném prostoru mluví, protože IT je jen jiný způsob ovládání strojů, než bylo zvykem.

Takže příklad. Já jsem vyučený tiskař, začínal jsem na knihtisku a ještě v učení jsem přecházel na ofset. Kdybych se k tiskařině vrátil, tak principy by sice zůstaly stejné, ale musel bych se doučit více speciální programy, které se i do polygrafie dostávají?

Ano, je to kombinace specializované dělnické profese s IT.

Hodně se mluví o tom, co všechno od zaměstnavatelů chtějí požadovaní mladí lidé. Co ale lidé starší 50 let, jak si stojí na trhu práce?

Jsem hluboce přesvědčena, že z pracovních příležitostí lidi kolem padesátky omezují hloupé předsudky. I padesátníci jsou schopní se naučit nové věci. Sice se v padesáti nestanete lékařem, ale můžete se naučit obsluhovat IT systém. To je běžné i pro padesátníky. Možná jsou za práci také více vděční a méně rozlítaní než mladší generace.

Připadá mi překvapivé, že v době nedostatku materiálů, drahých energií a dalších ekonomických překážek má smělé náborové plány 37 procent z více než 500 dotázaných společností. Kdo chce nabírat nové zaměstnance?

Náborový optimismus je tažen službami a už dochází k tomu, že řada firem přesouvá výroby alespoň části komponent z Asie do Evropy, a tedy i do České republiky.

Rozpad dodavatelských řetězců z Asie je tedy i příležitost pro tento region?

Ano. Je to vlastně dobře, že se mnohé daleké dodavatelské cesty zkomplikovaly. Přílišná globalizace není bezpečná a také se nám nevyplatila.

Snad největší náborové plány mají banky, pojišťovny a realitní společnosti. Jenže hypotéky zdražily, poptávka ochabla. Nebudou firmy hlavně v nemovitostech muset své výhledy aktualizovat?

Vidíme, že tisíce realitních makléřů mění zaměření. Těžší časy ale mít nemusí. Jsou to obchodníci, tak budou prodávat něco jiného, třeba služby či finanční produkty. Je to obdobné, jako když s covidem odešly tisíce lidí z gastronomie a hotelnictví do logistiky a skladování. A minimálně polovina z nich u toho zůstala, protože se jim líbí jistota. Nezaměstnanost výrazně nestoupne dalších pět let. Nyní je lehce přes tři procenta.

Navzdory všem těm ranám, jako byly covidové uzávěry, obří inflace, válka na Ukrajině?

Ano, navzdory tomu všemu. Pořád se máme v ČR hezky. Nezaměstnanost v dohledné době neporoste.

Úplně něco jiného je ale Praha, Brno a Středočeský kraj a něco jiného Moravskoslezský kraj, severní Čechy nebo Karlovarsko. Tam, co se možností práce týče, není tak veselo, jak vypovídají celorepublikové průzkumy a statistiky…

V Karlovarském kraji se hledá práce velmi špatně, nezaměstnanost je tam kolem deseti procent. Je to ve všech odlehlejších regionech se špatnou dopravní infrastrukturou.

Je to stále v podstatě celé pohraničí s bývalou německou menšinou?

Bohužel, je to tak. Nemáme dostatečně hustou síť dálnic a podívejte se, jak ohromně v tomto pokročilo za posledních deset let Polsko. Postavili dálnice všude. A my? Kousek po dálnici a jinak po zdecimovaných okreskách. To některé regiony u nás velmi brzdí.

Měli by se lidé třeba z Karlovarského kraje přesunout blíž k Praze?

Najít nové bydlení je u nás velice nákladné.

V jakých oborech se bude na celostátní úrovni spíše propouštět, a půjdou tedy proti trendu, o němž hovoříte?

Například firmy působící v těžbě a zpracování nerostných surovin.

Jak je to možné? Vždyť je nedostatek materiálů, chybí i dost kameniva pro stavby právě dálnic, železnic...

V průzkumu nám tyto firmy odpověděly, že budou spíše propouštět. Neptali jsme se jich na to, proč. Lze dovodit, že za tím jsou těžební limity a tendence to spíše utlumovat i s ohledem na silnější ochranu životního prostředí.

Co byste poradila rodičům, jejichž potomci míří na střední školy; jaký směr zvolit? Nechybí přece jen IT, ale i řemeslníci.

Naučit se řemeslo není vůbec chyba. Spousta mladých nakonec z velkých korporací, z manažerských pozic odešla dělat řemeslo. Každopádně při jakékoliv škole, jakémkoliv oboru, je dobré, když mladý člověk chodí do počítačových kurzů. Získá tak velkou výhodu, naučí se pohybovat v softwarovém prostředí, naučí se, jak se učit nové věci. Nemusí umět vymýšlet novoty, ale ovládat to.

IT na úrovni uživatele bude brzy jedna ze základních podmínek pro uplatnění jako řidičák napříč sektory?

Jasně. Budoucnost je teď. Součást téměř každé práce už je a bude ještě více schopnost neztratit se v počítačovém systému, ochota projít a schopnost vstřebat zaškolení.

Všiml jsem si, že si nabídky práce na personálních portálech všímá málo lidí. Narazil jsem třeba na nabídku práce pro strážného-operátora dohledového centra s platem 30 až 40 tisíc Kč, na kterou se nepodívali ani čtyři lidé. To je takový nadbytek práce?

To je běžné. Dnes už nikoho nezajímá nabídka formulovaná tradičně „nabízíme práci takovou a makovou za tolik a tolik“. Personalisté musejí být hodně kreativní na sítích LinkedIn, Instagram, Facebook a možná už i YouTube.

Inzerát jedné velké banky na nové pracovníky nehlásá, co u ní budete dělat, jak dlouho, a kolik si vyděláte, ale že budete pracovat méně, než je obvyklé. Láká na více týdnů dovolené. Není zvláštní, že nabídka práce je o tom, kolik z toho bude nicnedělání?