Sberbank končí, klienti ale o své peníze nepřijdou. Kdy a kde je dostanou zpět?

Následky invaze Ruska na Ukrajinu pocítila v Česku i Sberbank CZ. Bance s vazbami na Rusko klienti přestali důvěřovat a začali hromadně vybírat své vklady, převádět své peníze do jiných bank či rušit své účty. Sberbank se tak dostala do situace, kdy nemá dostatek likvidity a uzavřela své pobočky.

Klienti Sberbank o své peníze nepřijdou, i když si na ně ještě několik dní budou muset počkat. Vklady klientů bank (ale i stavebních spořitelen či družstevních záložen) jsou totiž až do výše 100 tisíc eur ze zákona pojištěné. Podle vyjádření ČNB bude maximální výše náhrady na jednoho vkladatele činit 2 499 500 korun (podle kurzu vyhlášeného ČNB ke dni 28. února 2022).

Pokud máte u Sberbank sjednáno více účtů (např. běžný a spořicí či termínovaný), neznamená to, že by každý z nich byl pojištěn do maximální výše limitu 100 tisíc eur. Vklady na účtech se sčítají a daný limit platí pro všechny vaše peníze v bance uložené.