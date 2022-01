S pojištěním na cesty myslete i na karanténu

I přes dva roky trvající koronakrizi a různá opatření, která v souvislosti s ní jednotlivé země přijímají, se lidé cestování do zahraničí nevzdávají, plánují vyrazit jak za zimními radovánkami do různých vysokohorských letovisek, tak i za odpočinkem v exotických rájích.

Sjednání cestovního pojištění je v současné době opravdu nezbytné. Riziko, že vám covid-19 dovolenou zkomplikuje, je velké. Nejen že můžete onemocnět, můžete se ale i kvůli kontaktu s nakaženým dostat do karantény. Ve hře ovšem může být i to, že budete muset dovolenou ještě před odjezdem zrušit.

Jak pojišťovny k jednotlivým situacím souvisejícím s nemocí covid-19 přistupují, přinášíme v následujícím přehledu.

Výlohy na léčbu kryje pojistka

Pokud se u vás na zahraniční dovolené objeví příznaky nemoci covid-19 a budete nuceni vyhledat lékaře či dokonce skončíte v nemocnici, pojišťovny vám v rámci základního pojištění léčebných výloh výdaje za léčbu ve většině případů uhradí. Mají totiž odlišný přístup k proplacení nákladů podle toho, jak vysoké riziko nákazy v dané zemi je, resp. jakou barvou je země označena na tzv. cestovatelském semaforu.

„Pojistné plnění neposkytujeme v zemích s tzv. extrémním rizikem nákazy (černé země),” uvedla pro Právo Marie Petrovová z Allianz. Podobný přístup mají například v České podnikatelské pojišťovně (ČPP), ČSOB Pojišťovně či v pojišťovně Uniqa.

Kooperativa hradí v rámci základního pojištění léčebných výloh náklady související s léčením při onemocnění covid-19 v zeleně a oranžově označených zemích. „Novinkou je, že od konce března, abychom vyhověli klientům, kteří chtějí vyrazit do zahraničí lyžovat, budeme navíc náklady s léčením v zahraničí v souvislosti s onemocněním covid-19 hradit i u červeně označených zemí,” doplnil pro Právo mluvčí Milan Káňa.

Na druhou stranu například klienti ERV Evropské pojišťovny, kteří si sjednají připojištění Covid Plus mají kryta rizika spojená s covid-19 ve všech zemích, včetně těch označených černou barvou.

Pobyt v karanténě si raději připojistěte

Jiná situace s úhradou nákladů nastane v případě, že se během dovolené dostanete do kontaktu s pozitivně testovaným a budete muset zůstat v karanténě, což ovlivní i váš návrat z dovolené.

Přístup pojišťoven k úhradě nákladů je odlišný.

Například Allianz v rámci pojištění léčebných výloh uhradí náklady na ubytování, a to po dobu nezbytně nutnou pro pobyt v karanténě až do výše 15 tisíc korun (není-li v pojistné smlouvě uvedený jiný limit) a náklady na cestu, pokud se budete muset kvůli karanténě vrátit jiným spojem nebo nebudete moci pokračovat v naplánované cestě (také do výše 15 tisíc korun či do limitu uvedeného v pojistné smlouvě).

Uniqa náklady související s preventivní karanténou kvůli kontaktu s nakaženým nehradí. Kooperativa klientům pro tento případ nabízí sjednání připojištění Karanténa, které kryje nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR. Toto pojištění hradí 80 procent oprávněných nákladů až do limitu 30 tisíc korun na osobu, vztahuje se na pobyty do maximální délky 30 dnů. Cena je 400 korun za osobu a pobyt.

Připojištění nabízí i ČPP. „Sjednáním připojištění Covid plus bude mít klient kryty náklady vzniklé v důsledku nařízené preventivní karantény, kvůli níž by musel zůstat neplánovaně v zahraničí. ČPP uhradí náklady na ubytování, stravu a také náhradní dopravu zpět do ČR, platí jak pro Evropu, tak celý svět, max. na 90 dní,” doplnila pro Právo mluvčí Renata Čapková. Připojištění stojí od 290 korun na osobu a pobyt.

Sjednání storna se vyplatí

Pojišťovny klientům nabízejí i připojištění storna zahraničního zájezdu či cesty. Podmínkou ovšem je, abyste si ho sjednali současně s uzavřením cestovního pojištění, maximálně však do několika dnů od úhrady nákladů za zahraniční cestu, například Kooperativa vám na to dá tři pracovní dny, Uniqa ale jen 24 hodin.

„Pojištění storna zájezdu kryje i riziko, že klient nebude moci odcestovat například právě kvůli tomu, že onemocní covidem-19 (pozitivní PCR test). Pojištění stornopoplatků kryje 80 procent nákladů, sjednává se jako doplněk ke klasickému cestovnímu pojištění, nebo jako samostatné pojištění. Pojištění storna zaniká v okamžiku odletu/odjezdu, pak už jsou rizika kryta cestovním pojištěním,” upřesnila Petrovová.

„Za loňskou sezonu evidujeme desítky případů pojistných událostí spojených s covidem, zejména z pojištění Storno plus, kdy klient vůbec nevycestuje z důvodu nákazy nebo karantény v souvislosti s tímto onemocněním,” doplnila Čapková.

Rozhodnutí státní moci

Za poslední dva roky již nikoho nepřekvapí, že v souvislosti s šířením onemocnění covid-19, s nástupem nových mutací apod. jednotlivé země mění opatření jako na běžícím pásu. Týká se to pochopitelně i podmínek uplatňovaných pro vstup do země.

Může se vám totiž stát, že těsně před vaší cestou daná země například podmíní vstup předložením dokladu o absolvování třetí dávky očkování, jinak budete muset absolvovat několikadenní karanténu. Vzhledem k tomu, že splnění podmínky není ve vašich silách a strávit dovolenou v karanténě je nesmysl, cestu zrušíte.

V takovém případě, ale nepočítejte s tím, že i v případě, že máte sjednané pojištění storna, vám pojišťovna poskytne pojistné plnění. „Pojištění storna se nevztahuje na situace, kdy je cesta do zahraničí znemožněna zásahem státní moci,” doplnil pro Právo Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny.