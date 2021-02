Rodiny s malými dětmi si na školkovném opět polepší

„Nárok na školkovné za rok 2020 vzniká i v případě, že dítě chodilo do školky pouze po část roku, legislativou je stanovena pouze maximální částka školkovného, která pro rok 2020 činí 14 600 korun na každé dítě,“ doplňuje.

Při výpočtu roční daňové povinnosti se nejdříve od vypočtené daně z příjmu odečtou daňové slevy, tj. vždy sleva na poplatníka a při splnění zákonných podmínek i další slevy, například právě školkovné. Daňové slevy snižují daňovou povinnost až do nuly.

Za rok 2020 vzniká nárok na daňový bonus pouze v případě, že daňový poplatník má vlastní rozhodné příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 87 600 korun. Co to v praxi znamená? Rodiče by si měli pečlivě propočítat, kdo z nich bude uplatňovat školkovné a daňové zvýhodnění na děti, aby se v plném rozsahu tyto daňové slevy využily.