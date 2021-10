Rady zákazníkům Bohemia Energy

Dodavateli poslední instance jsou u elektřiny E. ON Energie v jižních Čechách a na jižní Moravě, Pražská energetika v Praze a ve zbytku republiky ČEZ Prodej. V případě plynu má jižní Čechy na starosti E. ON Energie, Prahu Pražská plynárenská a zbytek ČR společnost innogy Energie.

Jak ale Právo už ve čtvrtek upozornila mluvčí Bohemie Hana Novotná, zálohy se u skupiny platí na stejný měsíc, přičemž někteří lidé mají platby nastaveny např. na 20. den v měsíci. To by znamenalo, že by lidé v říjnu ještě zálohy uhradit měli. Firma slíbila, že u všech provede příští měsíc vyúčtování. Tvrdí, že ukončila činnost, nikoliv že zkrachovala, a tudíž své závazky vyrovná. Skutečně nejpozději do konce měsíce ale trvalý příkaz k úhradě nebo inkaso zrušte.