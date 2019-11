Půjčkám se nebrání téměř devět z deseti Čechů, jejich účel volí pečlivě

Jen každý osmý Čech by si za žádnou cenu nepůjčil, ukázal průzkum společnosti Cofidis, která poskytuje úvěry. Ostatní oslovení se naopak půjčkám nijak nebrání, přičemž nejvíce jsou vůči nim otevření lidé s vysokoškolským vzděláním (92 procent z nich).

Půjčky na bydlení či auto jasně vedou

Průzkum také ukázal, že se lidé, alespoň co se jejich postoje k tomu, na co by si půjčili a na co již ne, chovají zodpovědně. Nejčastěji jim dává smysl půjčka na komodity dlouhodobé spotřeby.

Například kvůli bydlení by se zadlužily tři pětiny lidí, přičemž na jeho pořízení by si půjčily zhruba dvě třetiny oslovených, na rekonstrukci pak 56 procent. Lidé jsou otevření i úvěru na koupi auta, v průzkumu to potvrdily dvě pětiny lidí, zejména pak muži.

Jak k úvěru na bydlení, tak na auto jsou nejvstřícnější vysokoškolsky vzdělaní lidé. Na pořízení či rekonstrukci bydlení by si úvěr vzaly tři čtvrtiny z nich, auto by si jich takto pořídilo 47 procent.

Roste ochota investice do vzdělání

Největší nárůst, co se týče účelu půjček, v porovnání s výsledky roku 2017, zaznamenalo vzdělání. Zatímco před dvěma lety by se kvůli němu zadlužilo pět ze sta Čechů, v současné době by tak učinila pětina lidí. Pochopitelně by prostřednictvím půjčky do svého osobního rozvoje investovali především mladí lidé do 35 let, stejně tak lidé vysokoškolsky vzdělaní, z nichž by si na vzdělání vzaly úvěr více než dvě pětiny.

Každý pátý oslovený by neváhal využít půjčku na investice do svého zdraví. Tomuto účelu půjčky jsou nakloněni jak starší lidé, tak mladí do 26 let věku.

Více než třetinu z takto získaných peněz by lidé vynaložili na jednorázové zákroky (například pořízení nových zubů nebo různé zákroky estetického charakteru).

„Chování českých spotřebitelů se za poslední roky mění. Kromě typických komodit pořizovaných na úvěr, jako je bydlení, auto či vybavení domácnosti, se lidé snaží více investovat do sebe samých a své budoucnosti. Proto stále častěji dává lidem smysl půjčka také v oblasti vzdělávání a zdraví,“ doplnil Cyril Křůpala ze společnosti Cofidis.

Dovolenou či Vánoce za své

Pořízení vánočních dárků, dovolené nebo financování svatby prostřednictvím úvěru ale Čechům smysl nedává. Na tyto věci či příležitosti by si úvěr vzalo pouze několik procent lidí. Zhruba stejný postoj zaujímají lidé napříč věkovými kategoriemi a s různým vzděláním, ať už jde o muže či ženy.

Pozitivní také je, že pouze minimum lidí by si vzalo úvěr na běžný provoz domácnosti nebo dokonce na splácení jiného úvěru.