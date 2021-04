Průzkum: Při koupi nemovitosti Češi řeší hlavně vlastnická rizika a exekuce

Průzkum agentury STEM/MARK pro společnost MyNEMO Report ukázal, že více než čtyři pětiny lidí (84 procent) by se při koupi nemovitosti zajímalo především o to, zda by v budoucnosti nemohla být omezena jejich vlastnická práva související s daným bytem, domem či třeba pozemkem.

Zhruba stejný počet by si zjistil vše o rizicích exekuce či insolvence u prodávajícího.

Čtyři z pěti oslovených by si také důkladně prověřily, zda je prodávající skutečným vlastníkem dané nemovitosti, dále pak to zda technický stav budovy odpovídá sděleným skutečnostem.

Potenciálním rizikům při koupi nemovitosti věnují zásadní pozornost lidé ve středním věku 45 až 59 let a především pak nejvíce vzdělaní lidé. Právě oni se zajímají hlavně o hrozby budoucího omezení vlastnických práv, rizika exekucí a insolvencí či skutečné vlastníky. Respondenty nejmladších věkových kategorií do 30 let více zajímají praktické problémy související s technickým stavem nemovitosti.

„U střední generace pozorujeme větší nedůvěru k právním otázkám. Souvisí to často s tím, že s nákupem nemovitosti již mají zkušenost z minulosti. Případně ze svého okolí vědí, co všechno se může přihodit. Naopak mladší lidé se zaměřují v první řadě na čistě praktické a zjevné problémy. Opět to lze odvodit z jejich dosavadních zkušeností. Pokud doposud žádnou nemovitost nevlastnili, řešili spíše věci, jako je technický stav. Naopak u právních rizik někdy nemusejí vědět, jaké budou mít ve finále dopady,“ doplnil Jan Záhoraze společnosti MyNEMO Report.

Riziko povodní lidé příliš neřeší





Na druhou stranu každý třetí oslovený by neřešil hrozbu zvýhodnění prodávajícího realitní kanceláří. Tímto problémem by se zabývalo nejméně respondentů, jen 63 procent z nich.

Shodný počet oslovených by pak věnoval pozornost zvýšenému riziku povodní v oblasti, kde se nemovitost nachází. Tato hrozba se přitom týká čtvrtiny adres v Česku, které spadají do zón nízkého, středního nebo vysokého rizika výskytu povodní či záplav. Obecně přitom platí, že s rostoucí velikostí obce klesá ochota právě riziko povodní zohledňovat. Nejvíce ho tak řeší lidé v obcích do tisíce obyvatel.