Prodeje zboží na humanitární účely v e-shopech rostou

„Češi jsou solidární a v dobách krize se vždy dokáží semknout a o to více pomáhat potřebným. Není proto překvapením, že nakupují věci určené na humanitární pomoc. Právě poptávka po zboží v těchto kategoriích vzrostla nejvíce,“ komentuje CEO společnosti Shoptet Samuel Huba.

Část zákazníků se ale připravuje i na krizi. Lidé například ve velkém kupují zlato, které je považováno za jednu z nejbezpečnějších investic. Už delší dobu, především pak kvůli inflaci, roste o něj zájem, ovšem posledních dnech se ale rapidně zvýšil, a to o 300 procent. Zlato je totiž považováno za komoditu, ke které se lidé upínají právě v dobách krize.

„Není překvapením, že se lidé obávají krize a nechtějí nic nechat náhodě. To, že se v současné době uchylují k pořízení zlata, není nic neobvyklého. Je totiž považováno v dobách krize za bezpečný investiční přístav. Co se týká skupování dalšího zboží, v krizových situacích je to poměrně běžná praxe. Důležité však je, aby lidé zachovali klid a nevykupovali ve velkém zboží ‚jen pro jistotu‘. Jiní lidé ho mohou skutečně potřebovat už nyní,“ dodal Huba.