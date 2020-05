Přivýdělek na rodičovské může celkový důchod snížit až o statisíce

Během příprav nové důchodové reformy odborníci řeší i možná opatření k alespoň částečné eliminaci vysokého rozdílu mezi důchody mužů a žen.

Důvodů, proč mají ženy podstatně nižší důchody, je několik. Patří mezi ně například nižší úroveň příjmů žen, nižší důchodový věk žen a s tím související i kratší doba pojištění, a také obtížnější budování pracovní kariéry žen s více dětmi.

Kdy je péče o dítě do 4 let dobou vyloučenou

Jak ale odborníci ze společnosti Freedom Financial Services upozorňují, v podkladech, které pro Komisi pro spravedlivé důchody připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) není uvedena jedna z častých příčin nižšího důchodu mnoha žen.

Tou je poměrně složitý a nepřehledný systém důchodového pojištění, ve kterém se občané těžko orientují a v praxi tak nevyužívají možnosti, které jim zákon o důchodovém pojištění a další právní předpisy dávají. Příkladem může být problematika žen, resp. osob, které během své pracovní kariéry vychovaly nebo vychovávají jedno či více dětí.

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. (Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení)

Doba, po kterou žena osobně pečuje o dítě ve věku do čtyř let, se při splnění i dalších podmínek bere jako tzv. náhradní doba pojištění a započítává se do doby pojištění plně, tedy plných sto procent. Během náhradních dob pojištění se přitom neodvádí pojistné na důchodové pojištění.

„Pokud žena nebo muž po dobu péče o dítě ve věku do čtyř let nemá příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, je tato doba péče o dítě také dobou vyloučenou. To znamená, že se při výpočtu výše důchodu vyloučí, aby nulové příjmy během této doby ‚nerozředily‘, resp. nezhoršily osobní vyměřovací základ. Vyloučená doba tedy nesníží vypočtený důchod,“ vysvětluje Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services.

Jak ovlivní důchod příjmy během rodičovské

Jiná situace ale nastane, pokud si budete během doby mateřské či rodičovské přivydělávat, resp. budete mít příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu.

Pokud jste v době péče o dítě do věku čtyř let pracovali a dosahovali nízkých příjmů, může to pro vás v důchodu znamenat ztrátu v řádu statisíců korun Jiří Šafařík, Freedom Financial Services

„Dřívější právní úprava kategoricky upřednostňovala v případě souběhu vyloučené doby a doby s příjmy právě dobu s vyměřovacím základem, bez ohledu na jeho výši. To samozřejmě mělo v případě nízkých vyměřovacích základů negativní vliv na výši důchodu,“ uvedl Šafařík.

Modelový příklad - Po dobu péče o dítě do věku 4 let žena pobírá 10 tis Kč měsíčně

Starobní důchod se u ženy s průměrným příjmem 40 tisíc korun měsíčně při péči o jedno dítě snížil o 660 korun měsíčně.

Za 20 let pobírání starobního důchodu by ztráta (vyjádřená v současné hodnotě roku 2020) činila 158 tisíc korun.



Při péči o dvě nebo tři děti za stejných podmínek by byla ztráta dvojnásobná nebo trojnásobná.

Zahrnutí vyloučených dob Snížení měsíční částky důchodu při zahrnutí nízkých příjmů po dobu (v Kč)

Měsíční příjem

(v Kč)

Starobní důchod

(v Kč)

1 roku 4 let péče

o 1 dítě 8 let

péče o 2 děti 12 let

péče o 3 děti 20 000 15 399 -54 -216 -432 -648 30 000 17 270 -110 -440 -880 -1 320 40 000 19 141 -165 -660 -1 320 -1 980 50 000 21 012 -221 -884 -1 768 -2 652 60 000 22 882 -275 -1 100 -2 200 -3 300 70 000 24 754 -331 -1 324 -2 648 -3 972 80 000 26 624 -385 -1 540 -3 080 -4 620 90 000 28 495 -440 -1 760 -3 520 -5 280 100 000 30 366 -495 -1 980 -3 960 -5 940 110 000 32 236 -550 -2 200 -4 400 -6 600 120 000 34 107 -602 -2 408 -4 816 -7 224 Zdroj: Výpočty společnosti Freedom Financial Services na úrovni roku 2020 pro dobu pojištění 48 let

Novější právní úprava, která platí od roku 2010, už tyto možné negativní dopady na výši důchodů eliminuje. V praxi pak podle Šafaříka mohou nastat dvě situace.

„Jde-li o období před 1. lednem 1996, pokud se kryje doba s vyšším příjmem s vyloučenou dobou, přihlíží k tomuto příjmu a daná vyloučená doba se nezahrne do celkového počtu vyloučených dob. Naopak, v případě nižších příjmů, se k těmto příjmům nepřihlíží a daná vyloučená doba se do celkového součtu vyloučených dob zahrne,“ shrnul Šafařík.

Od 1. ledna 1996 se však postupuje odlišně. „Doba péče o dítě, která se kryje s dobou s příjmy neboli vyměřovacími základy není vyloučenou dobou. ČSSZ tedy zahrne do výpočtu výše důchodu vždy vyměřovací základy, pokud žena nebo muž pečující o dítě aktivně nepožádá o přednostní přihlédnutí k vyloučeným dobám,“ doplnil Šafařík.

O zahrnutí vyloučené doby je třeba aktivně požádat

Na možnost upřednostnění vyloučené doby v případě nízkého přivýdělku a tím pádem i případného vyššího důchodu vás ale nikdo neupozorní. „Je nezbytný aktivní přístup, protože k tomuto kroku matku či otce nikdo nevyzve ani při sepisování žádosti o důchod. V protokolu, který sepisuje úředník, resp. referentka příslušné místní správy sociálního zabezpečení, navíc není tato možnost vůbec nabídnuta, a tak je nutné si přímo vyžádat její výslovné uvedení do protokolu,“ upozornil Šafařík.

„Pokud jste v době péče o dítě do věku čtyř let pracovali a dosahovali nízkých příjmů, může to pro vás v důchodu znamenat ztrátu v řádu statisíců korun. Požádat o nezahrnutí nízkých příjmů do výpočtu výše důchodu lze při sepisování žádosti o důchod nebo do 30 dnů po doručení rozhodnutí o důchodu,“ doporučil Šafařík s tím, že při nezahrnutí těchto příjmů do vyměřovacího základu nemělo odvedené pojistné na důchodové pro pojištěnce žádný význam.

Proto je třeba hledat takové formy výdělečné činnosti, ze které neplyne povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění, např. dohodu o provedení práce s maximální odměnou 10 tisíc korun apod.