Příští rok mu končí fixace, zaplatí tisíce korun navíc

Pokud si někdo vzal hypotéku na částku 3,2 milionu korun s 25letou splatností a úrokovou sazbou dvě procenta, platí nyní podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka měsíčně zhruba 13 600 korun. Při refinancování a úrokové sazbě na úrovni čtyř procent by to nově bylo 16 900 korun, čili o 3300 korun měsíčně navíc.

To může řadu lidí přivést do úzkých, takže někteří budou muset volit prodloužení doby splatnosti hypotéky.

„Pokud by se doba splácení prodloužila o pět let, klesla by měsíční splátka na 15 300 korun, tedy 1600 korun měsíčně,“ řekl Právu Křeček. Dotyčný by ovšem s prodloužením doby splácení nakonec v součtu na úrocích zaplatil ještě víc.