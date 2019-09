Přihlašování k účtu bude bezpečnější

„Konkrétně se jedná o tři kritéria: znalost, držení a inherenci. Znalost je něco, co zná pouze uživatel a může jít například o PIN, držení představuje něco, co vlastní pouze uživatel, tedy platební karta, mobilní telefon. A inherence se týká především biometrické identifikace. Může jít například o otisk prstu,“ dodal Vlček.

Podle mBank jde o významný krok pro zvýšení bezpečnosti účtů klientů. „Účelem toho není totiž nic menšího než mít větší jistotu, že jste to právě vy, kdo se k účtu přihlašuje,“ informovala své klienty už před několika dny e-mailem i v internetovém bankingu banka.

Jak dále upozorňuje, ti z klientů, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci, to mohou mít jednodušší.

Také podle ní stačí, když si člověk svůj domácí počítač či notebook, který bude používat pro přihlášení, označí jako důvěryhodný a potvrdí to SMS kódem nebo mobilní autorizací. Při dalším přihlášení na tomto zařízení potom bude stačit už jen identifikátor a heslo.

Autorizaci přihlášení do internetového bankovnictví pomocí SMS kódu nově zavádí třeba i Fio banka. „V souladu s novou evropskou legislativou zavádíme od 14. září 2019 tzv. silné ověření klienta. To znamená, že po vás může být při přihlašování do internet bankingu vyžadováno dodatečné zadání ověřovacího kódu, který vám bude zaslán formou SMS zprávy,“ informovala banka klienty v jejich internetovém bankovnictví.