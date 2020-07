Přehledně: Jaké služby platí nájemce bytu

Pronajímatel nemůže po nájemci požadovat přísppěvek do fondu oprav, protože se nejedná o službu, ze které by měl nájemce okamžitý prospěch

„Někdy však může být rozsah služeb jiný, záleží na konkrétní nemovitosti, navíc ne každá dohoda o službách nájemce zavazuje. Nejznámější spornou položkou je příspěvek do fondu oprav, který pronajímatel nemůže po nájemci požadovat, protože se nejedná o službu, ze které by měl nájemce okamžitý prospěch,“ uvedla Eduarda Hekšová, ředitelka dTestu.

„U luxusnějších nemovitostí lze uvažovat i o tom, že by mohl pronajímatel po nájemci vyžadovat zaplacení služeb zahradníka, pokud má nájemce do zahrady domu přístup a může ji využívat. Dalším příkladem je poplatek za provoz recepce v domě, která je nájemci rovněž k dispozici,“ doplnila Hekšová.

Podobně jako u platby do fondu oprav nemůže pronajímatel po nájemci požadovat, aby platil za správu nebo pojištění celého domu. Nejedná se totiž o služby, které nájemci přinášejí okamžitý prospěch, ani je nijak nevyužívá.

Jak odborníci dTestu uvádějí, je někdy obtížné rozlišit, co je službou spojenou s užíváním nájemního bytu a co již ne. Například platbu za pojištění domácnosti může pronajímatel po nájemci vyžadovat. Pojištění totiž chrání i jeho majetek, kryje škody na zařízení (nábytek, koberce, elektronika, svítidla či věci osobní potřeby apod.).

Objevují se i názory, že záleží pouze na dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem. Není to ovšem tak, že nájemce má smůlu a musí platit všechny položky uvedené ve smlouvě, upozorňují odborníci. U nájmu bytu platí ochrana nájemce, a tak jsou neplatná ta ustanovení, která by ho nepřiměřeně zkracovala na jeho právech. Ovšem řada nájemců nechce jít do konfliktu s pronajímatelem a zaplatí i ty položky, které platit nemusí.