Přehledně: Jak vyplnit dvoustránkové daňové přiznání

Pan Navrátil zde tedy uvede do řádku 27 částku 12 000 Kč a do řádku 28 částku 12 000 Kč. Celkem si sníží základ daně o 24 000 Kč, což je částka uvedená v řádku 31 . V řádku 32 má pan Navrátil částku 606 000 Kč (630 000 Kč – 24 000 Kč), což je základ daně z řádku 24 snížený právě o celkovou částku nezdanitelných položek v řádku 31 .

Do daňového základu ve výši 1 701 168 Kč za rok 2021 činí sazba daně z příjmů 15 %, z daňového základu nad 1 701 168 Kč se odvádí již 23% sazba daně z příjmů. Do řádků 33 a 35 uvede tedy pan Navrátil částku 90 900 Kč (606 000 Kč x 15 %).

Do řádku 36 uvede pan Navrátil částku 27 840 Kč, do řádku 37 částku 24 840 Kč a do řádku 43 částku 15 200 Kč. Celkově si pan Navrátil sníží daň z příjmu o 67 880 Kč (27 840 Kč + 24 840 Kč + 15 200 Kč). Daň po uplatnění slev je 23 020 Kč (90 900 Kč – 67 880 Kč), tato částka je v řádku 45. Pan Navrátil má ještě nárok na daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 37 524 Kč, tuto částku uvede do řádku 46. Zároveň nezapomene vyplnit údaje o dětech do tabulky č. 2.