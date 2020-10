Přehledně: Jak stát pomůže lidem a firmám

Vláda upravila program Antivirus A, který se prodlužuje do konce roku. Firmám, kterým nařídila kvůli šíření epidemie zavřít, stát proplatí celé mzdy pracovníků i s odvody, a to zpětně od 1. října. Ze 39 tisíc na 50 tisíc korun se zvýšila maximální měsíční hranice na osobu. Podporu vyplácejí úřady práce. Výdaje na ni od října do prosince podle dosavadních odhadů převýší šest miliard korun.

Firmy, které budou muset kvůli výpadku dodávek z uzavřených provozů či poklesu poptávky omezit svou výrobu a služby, mohou ještě do konce října získat z programu Antivirus příspěvek B. Ten dorovnává 60 procent náhrady výdělku do 29 tisíc korun superhrubé mzdy.

U školáků se bude ošetřovné vztahovat jako obvykle na děti do deseti let.

Částku 400 korun denně kvůli zavřeným školám budou v rámci dotačního programu ministerstva průmyslu dostávat i živnostníci, podle zákona na dávku nemají nárok. Žádat budou moci od listopadu. Ošetřovné se nebude vyplácet po dobu prázdnin a ředitelského volna. Na rozdíl od jara rodiče nebudou muset k žádosti přikládat potvrzení školy o uzavření, jen čestné prohlášení. Úprava by měla platit do konce nynějšího školního roku.

Stále také platí, že při podání žádosti musí podnikatel doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Žádosti je možné podávat až do 21. ledna. Pokud se žadatel do systému AIS MPO registroval již v první výzvě, nová registrace už není nutná. Dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli. Na podporu jsou celkem připraveny tři miliardy korun.

Poskytování záruk podnikatelům z programu Covid III se prodlouží nejméně do poloviny příštího roku. Po schválení vládního návrhu Sněmovnou to musí ještě stvrdit Senát a prezident. Původně měl tento program skončit ke konci letošního roku.

Program Covid III funguje ve spolupráci s komerčními bankami od června. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent.

Podnikatelům, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které míří vládní zákazy, se automaticky promíjí úrok z prodlení u DPH splatné v období říjen až prosinec, bude-li daň uhrazena do konce letošního roku, a zálohy splatné letos v prosinci na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční.

Finanční úřady teď také nevybírají některé správní poplatky. Vedle toho se už v září zrušila čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí, a to fakticky zpětně od letošního 31. března. Těm, kdo ji letos nebo koncem loňského roku zaplatili, finanční úřad peníze vrátí standardním způsobem pro výplatu přeplatku. Týká se to lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Významnou daňovou novinkou u OSVČ je pak i to, že při ročním příjmu do jednoho milionu korun mohou mít od příštího roku méně administrativy i daňových kontrol, pokud si dobrovolně zvolí měsíční platbu paušální daně ve výši 5469 korun.

Elektronická evidence tržeb se minimálně na další dva roky pozastavuje. Sněmovna minulý týden schválila vládní návrh prodloužit odklad evidence tržeb až do konce roku 2022. Předloha nyní poputuje do Senátu, který má o ní rozhodnout příští čtvrtek. Poprvé vypnuli zákonodárci EET na návrh vlády už na konci března, a to fakticky až do srpna, a poté v květnu její pozastavení prodloužili až do konce letošního roku.