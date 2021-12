Přehledně: Deset častých omylů u vdovských a vdoveckých důchodů

V praxi to tedy znamená, že v případě nároku na pozůstalostní důchod hraje důležitou roli potřebná doba pojištění zemřelé osoby. Může pak dojít k tomu, že důchod nebude náležet například po člověku, který byl dlouhodobě nezaměstnaný a nezískal tak stanovenou potřebnou dobu pojištění.

Standardně je pozůstalostní důchod vdově či vdovci přiznán na dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky. Po jeho uplynutí je důchod nadále vyplácen jen v přesně vymezených případech, a to, pokud pozůstalý:

Po zemřelém druhovi nebo družce na pozůstalostní důchod nárok není, a to ani v případě, že spolu žili dlouhodobě a vychovávali děti.

Pokud splnění některé ze zákonných podmínek nastane do dvou let po předchozím zániku nároku na pozůstalostní důchod, může dojít k jeho obnovení. Je ale třeba o výplatu na příslušné OSSZ zažádat.

Nárok na vdovský či vdovecký důchod zanikne dnem uzavření nového manželství. Vdova či vdovec, kteří uzavřou nový sňatek, jsou povinni to do osmi dnů oznámit ČSSZ, a to buď osobně nebo písemně.