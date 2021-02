Přehledně: Daňové přiznání krok za krokem

Do řádku 31 uvede pan Veselý částku 548 400 Kč, do řádku 32 potom částku 185 364 Kč a do řádků 34, 36 a 36a částku 733 764 Kč. Tyto částky převzal pan Veselý z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele XY, pouze je tedy opsal do příslušných řádků z tohoto formuláře.