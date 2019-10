Představy mladých o vybavení prvního bydlení? O televizi ani kuchyňského robota nestojí

Počítač, bezdrátový internet a také auto. To jsou priority pro mladé do 36 let, bez nich si, jak zjistil průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu (RSTS) nedokáže představit naprostá většina oslovených.

„Mladí chtějí být ve své domácnosti stále online, ale v tom se nijak výrazně neliší od starších lidí. V našem průzkumu totiž počítač a WiFi považuje za nezbytnost devět z deseti dotázaných napříč generacemi, a to i ve věkové kategorii nad 56 let,” uvedla Lenka Molnárová z RSTS.

Bez čeho by se ale oproti generaci svých rodičů obešli, je například dílna či sklep. Průzkum také ukázal, že televize pro ně až tak důležitá není. „Zatímco v nejstarší věkové kategorii ji doma potřebuje 90 procent dotázaných, mezi nejmladšími je to už jen 59 procent,“ doplnila Molnárová. Podobně klesá zájem například o kuchyňského robota. Do výbavy si mladí příliš nepořizují ani herní konzole.

Se svými rodiči i prarodiči se dnešní dvacátníci a třicátníci shodnou v tom, že je dobré mít zahradu nebo alespoň balkon či terasu, což by si přálo sedm z deseti oslovených.

Kolik je třeba naspořit na vybavení prvního bydlení Foto: Martin Havelka, Novinky