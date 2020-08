Praha bez turistů znamená přes 30 tisíc lidí bez práce

Nejpostiženější je nyní centrum Prahy, kde doposud plných 95 procent turistů tvořili cizinci. Jak upozorňuje spolek Centrum žije, kvůli jejich absenci zde hrozí mnoha firmám kolaps. Podle odhadů spolku by zde mohlo přijít o práci 60 procent lidí pracujících v hotelnictví a 40 procent pracovníků zaměstnaných v obchodech a ve službách s turismem souvisejících.

„Zdaleka to není jen o provozovatelích hotelů, restaurací či maloobchodů, kteří jsou biti obrovským poklesem tržeb. Všichni tito provozovatelé mají navíc své zaměstnance a dodavatele. Půjdeme-li dále, máme tu dodavatele dodavatelů, poskytovatele služeb a další navazující profese. Přes tento ‚strom‘ se nám negativní ekonomický dopad rozprostře do celé ekonomiky i mimo území hlavního města Prahy,“ upřesnil David Mazáček, ředitel Institutu strategického investování Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a člen výboru zmíněného spolku.

Cestovní ruch zaměstnává celorepublikově přes 240 tisíc osob. Z nich téměř jedna třetina, konkrétně 74 tisíc lidí, působí v Praze, další jsou v dodavatelském řetězci. Dle analýz ministerstva pro místní rozvoj je ohrožena třetina pracovních míst v cestovním ruchu, v Praze je to ale téměř polovina všech pracovních míst v tomto sektoru.

„Odhadujeme, že více než 65 procent zahraničních turistů využívá k cestě do Prahy právě leteckou dopravu,“ připomíná David Mazáček.

Na základě odhadů a analytických podkladů předpokládá spolek Centrum žije, že pokud nenastane druhá vlna koronaviru, zásadnější návrat turistů zpět nastane až příští rok v létě. Celý segment by se tak dle jejich předpokladů mohl vrátit do svého původního stavu z roku 2019 na přelomu let 2023–2024.