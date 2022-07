Pracovní úrazy: Jak se nepřipravit o odškodnění

O nárocích na finanční odškodnění z pracovních úrazů mají však lidé velmi malé povědomí. Nevědí, na co mají nárok, ani jak postupovat.

Rozhodně se proto vyplatí znát nároky na odškodnění s předstihem. Zjišťovat, co dělat až poté, kdy k úrazu dojde, vás může připravit o nemalé částky. Zraněný či jeho nejbližší se často spokojí s první nabídkou odškodnění, která bývá zpravidla výrazně nižší, než na co mají ve skutečnosti nárok.

Velmi často rozšířeným mýtem je to, že odškodnění po pracovním úraze platí zaměstnavatel z vlastní kapsy, což byl případ i zraněné zaměstnankyně zoologické zahrady. „Lidé se bojí o kompenzaci usilovat ze strachu, že se jim šéfové pomstí a oni přijdou o místo. To ale samozřejmě není pravda, firmy jsou pro tyto případy ze zákona pojištěny,“ upřesnil Beck.

Ve vážných případech přesahuje odškodnění i milionové částky, které by menší firmy pokrýt nedokázaly. Kompenzaci proto vždy vyplácí pojišťovna.

Lidé také nevědí, na co všechno mají nárok. Pod pojmem odškodnění si mnozí představí pouze bolestné, které pokrývá fyzické následky úrazu a jeho léčbu. Kompenzace se však skládá z výrazně většího množství složek. Zahrnuje ušlý plat, cestovní výdaje za cesty k lékaři, popřípadě návštěvy rodiny v nemocnici, psychickou újmu a ztížení společenského uplatnění, které odráží, jak moc úraz změnil život poškozeného, který například ani rok od konce léčby nemůže sportovat, špatně slyší, popřípadě má omezenou hybnost.

Zbytečně se o nemalé částky připravíte, pokud si pro své odškodnění po úraze nezajistíte potřebné podklady. Jak odborníci upozorňují, je zcela zásadní dokázat, že se vám úraz skutečně stal při výkonu zaměstnání: „Trvejte na tom, aby byl úraz zapsán do knihy úrazů. Poškozený má právo na zisk kopie zápisu o pracovním úrazu - na to dokonce existuje speciální formulář. Je to základní doklad o tom, že zaměstnavatel přiznává, že ke zranění došlo právě v souvislosti s výkonem zaměstnání.“