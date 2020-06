Polovina Čechů změnila plány na dovolenou. Pandemie oživila zájem o koupi chalup

Do hotelu či penzionu v tuzemsku se chystá pětina Čechů, každý desátý pak bude relaxovat pod stanem nebo v karavanu. Lidé plánují trávit volné dny tradičně, u vody, výlety do okolí, túrami, cyklistikou nebo prací na zahradě či při zvelebování bydlení. Právě zvelebování bydlení či rekreačních objektů je určitým fenoménem doby koronavirové.

„Po vyhlášení nouzového stavu zůstávali lidé převážně doma nebo se zavřeli na svých chalupách a využili volný čas k nezbytným opravám či k rekonstrukcím. Potvrzuje to i zájem o neúčelové půjčky, který jsme v této době zaznamenali. Rovněž stoupl objem plateb v hobby marketech a prodejnách nábytku, a to až trojnásobně oproti standardnímu období,“ uvedl Ondřej Hák z Equa bank.

Průzkum ukázal, že nejspíš pod vlivem ,ožné ekonomické krize i obav ze ztráty zaměstnání lidé nemíní za dny odpočinku příliš utrácet. Dva ze tří oslovených Čechů plánují do své letní dovolené (náklady na pobyt, dopravu, vstupné, jídlo) investovat pouze do 10 tisíc korun.

Na druhou stranu ale někteří uvažují o tom, že by investovali do pořízení rekreační nemovitosti. Pod vlivem pandemie i omezení cestování to připustil každý desátý respondent.

Na nákup chaty či chalupy by si více než dvě pětiny lidí půjčily od banky, třetina by použila vlastní úspory.

Nejčastěji by lidé do koupi chtěli investovat částku do půl milionu korun (47 procent), třetina by za nemovitost k rekreaci neváhala utratit i mezi půl až milionem korun.