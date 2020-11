Pokud se děti vrátí do školy, rodiče přijdou o nárok na ošetřovné

„Pokud se plošně vrátí prvňáci a druháci do škol, dojde ke ztrátě nároku na ošetřovné na základě plošných opatření. Stále však bude i pro tyto rodiče platit krizové ošetřovné v individuálních případech, tj. pokud bude mít dítě individuální karanténu či bude daná škola nebo třída uzavřena hygienou kvůli výskytu covidu-19. Výjimky jsou tedy individuální karanténa či lokální opatření hygieny,“ sdělil Právu Vladimír Dostálek z tiskového oddělení MPSV.

U školáků se ošetřovné vztahuje na děti do deseti let. Dávka se kvůli zavřeným základním i některým mateřským školkám nebo stacionářům zvýšila z 60 procent na 70 procent denního vyměřovacího základu.

Dávku bude možné až do června příštího roku pobírat po celou dobu uzavření školy či sociálního zařízení namísto standardních devíti dnů. Minimálně dostanou rodiče 400 korun na den. Obdobně jako v jarních měsících se mohou v péči o dítě neomezeně střídat. Tzv. krizové ošetřovné se pak bude vztahovat i na dohodáře, kteří odvádějí pojistné.

Rodiče prvňáků a druháků však budou mít od středy nárok na ošetřovné jen tehdy, pokud bude jejich dítě jakkoliv nemocné, třída nebo škola by opět zavřela nebo bude potomkovi nařízena karanténa. Novinkou podle MPSV přitom je, že také pro případy jakýchkoliv onemocnění se dávka až do června zvedá z 60 procent na 70 procent vyměřovacího základu.

„Vždy je nárok jen na jednu podporu z nemocenského pojištění. Přednost má ta dávka, z jejíhož důvodu nemůže rodič vykonávat práci. Tj. pokud je rodič nemocný či v karanténě, primárně by měl čerpat nemocenskou. Pokud nemůže pracovat z důvodu uzavření školy či nemoci nebo karantény dítěte, náleží mu ošetřovné,“ upozornil Dostálek.

Částku 400 korun denně kvůli zavřeným školám budou díky dotačnímu programu ministerstva průmyslu dostávat také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), i když podle zákona nemají na ošetřovné nárok. Ministerstvo již spustilo příjem žádostí, živnostníci, kteří museli kvůli uzavření škol a sociálních zařízení přerušit podnikání kvůli péči o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, mohou za říjen dostat 6400 korun. Žádosti mohou OSVČ podávat do 9. prosince.