Platby za energie ušetří i výměna žárovky či sprcha

„Jednoduché kroky ušetří i tisíce korun za rok bez ztráty komfortu bydlení,“ okomentovalo ministerstvo jejich seznam, který zveřejnilo MPSV na svém webu. Přinášíme shrnutí těchto opatření.

Osvětlení

„Vyměňte žárovky za LED osvětlení. Dnes lze dobrá LED světla pořídit za 50 korun kus, uvádí ministerstvo jeden z tipů. Jedno LED osvětlení podle něj může přinést úsporu až 400 korun za rok.

Televize a malé spotřebiče

Další výraznou roční úsporu podle MPSV může přinést vypínání malých elektrospotřebičů typu televizoru či počítače. A to i více než 1500 korun. Například již zmíněné televize či notebooky se totiž nevyplácí nechávat ve stand-by režimu. To je situace, kdy jsou sice vypnuté například za pomoci ovladače, ale přesto jde do nich proud. Velkou část elektrospotřebičů totiž nejde vypnout takzvaně natvrdo. Je proto výhodné si pořídit prodlužovačku s červeným vypínačem, do níž se zapojí.

Podobně spotřebovávají elektřinu i dobíječky pro mobily či telefony ponechané v zásuvce, ačkoliv je momentálně nikdo nepoužívá.

„U sáčkových vysavačů měňte pravidelně sáčky, u bezsáčkových je třeba pravidelně čistit, jinak klesá výkon a roste spotřeba při vysávání,“ přidává úřad další radu.

Pračka

Při praní je možné ušetřit až 600 korun ročně. Na běžně špinavé prádlo totiž stačí režim s 30stupňovou vodou. Ušetří se tak až půlka spotřeby energie oproti vyšší teplotě vody a pračka vydrží sloužit déle. Stačí také krátké režimy praní. Úsporu energie přinese i to, když se nepere s poloprázdným bubnem.

Lednice

Dobře fungující lednice může podle MPSV ušetřit okolo tisícovky za rok.

„Optimální teplota v ledničce je okolo plus pěti stupňů, v mrazničce minus osmnáct stupňů. Nižší teploty znamenají také vyšší výdaj za elektřinu,“ uvedl úřad. Pro dobrý chod je třeba lednici a mrazák pravidelně odmrazovat. Do lednice by se také nemělo dávat teplé jídlo a lednice a mrazák by neměly stát poblíž topení nebo jiného zdroje tepla. I to totiž zvyšuje využití energie.

Vaření a pečení

Jednoduché kroky mohou v tomto případě snížit spotřebu až okolo 1000 korun ročně. Například díky tomu, že člověk používá pokličky, velikost hrnce odpovídá velikosti plotýnky, menší porce se ohřívají v mikrovlnce a pro pokrmy s delší přípravou se používá papiňák.

„Vodu vařte ve varné konvici, při pečení je úsporný horkovzdušný režim,“ radí úřad.

Topení

Optimálně nastavený systém vytápění přináší úsporu až v tisících korun za rok. Snížení teploty o pouhý jeden stupeň Celsia ušetří zhruba šest procent výdajů na topení. Domácnost, která platí okolo 25 tisíc korun, tak ročně uspoří zhruba 1500 korun. Radiátory by neměly zakrývat kusy nábytku nebo závěsy. Volně přístupný radiátor totiž může šířit teplo do místnosti bez bariér a snížit tak účet za teplo i o pětinu.

Obdobně je dobré sledovat, zda nejsou radiátory zavzdušněné, aby neklesala účinnost topení. Pravidelný servis a regulace kotle mohou uspořit až dvacet procent nákladů.

„Naučte se správně větrat: dobré je větrat čtyřikrát až pětkrát za den, pokud jste přes den doma. Rozhodně se vyhněte větrání okny na větračku. Správným větráním získáte čerstvý vzduch, budete zdravě bydlet a náklady za energii na topení klesnou o více než deset procent,“ uvedlo MPSV. Upozorňuje, že by lidé měli topení vypínat při odchodu z domova na delší dobu.

Nádobí a koupel

Pokud má domácnost myčku nádobí, měla by ji upřednostnit před dřezem. Ušetří tak polovinu vody, a tedy i velkou část tepla. Myčku však je nutné spouštět plně vytíženou.

Běžné sprchování je třikrát šetrnější než vana. Instalovat si lze i takzvaný perlátor, což je jednoduché zařízení za pár korun, které se snadno namontuje přímo do kohoutku. S perlátorem se ušetří třetina až polovina vody a tím se i sníží spotřeba energie na ohřev teplé užitkové vody.

„Díky perlátoru lze snížit rodinné výdaje na energii o tisíce korun ročně,“ uvádí se na webu MPSV.

Dlouhodobá opatření

Renovace domu pomocí zateplení stěn, výměny oken a dalších opatření sníží výdaje za energii o 50 tisíc korun za rok. Investice do vylepšení bydlení přijde na zhruba 500 tisíc koruna vrátit by se měla během deseti let.

Uvažovat lze i o pořízení vlastního zdroje energie. Solární panely pro svícení a ohřev teplé vody lze dnes pořídit i za méně než 100 tisíc korun. Více stojí řešení doplněné o baterie. „Návratnost začíná od šesti let. Solární kolektory umějí zajistit ohřev teplé užitkové vody,“ uvedlo MPSV.