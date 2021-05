Paušální daň: nový živnostník nečeká

OSVČ mohou vždy vstupovat do paušálního režimu do 10. dne rozhodného zdaňovacího období, tj. obecně do 10. ledna. „Pokud by se do paušálního režimu mohlo vstupovat například jen na jedno čtvrtletí či pololetí, musel by být tento režim kombinován s ‚klasickou‘ daní a veřejnými pojistnými za zbytek zdaňovacího období a vždy by se musely počítat výsledná daň a pojistné, což by bylo administrativně náročné a ve výsledku neefektivní jak pro poplatníky, tak pro správce daně,“ sdělila Právu Anna Vasko z ministerstva financí.