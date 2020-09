Pandemie pomohla malým prodejnám, lidé je upřednostňují před nákupními centry

„Než aby se lidé na jaře vydali do města na velký nákup a čelili riziku nákazy, raději volili prodejnu ve svém nejbližším okolí, typicky v malých a středně velkých obcích. Tento trend pozorujeme i nyní, kdy počet pozitivních případů výrazně roste,“ uvedl Roman Mazák z Družstva CBA

V loňském roce však tento pokles výrazně zpomalil a podle Mazáka by díky koronaviru trend úbytku mohl zbrzdit i letos. Lidé si totiž nově osvojují nákupy právě v menších typech prodejen blíže svému bydlišti. A pokud mají v prodejně k dispozici dostatečně široký sortiment za rozumné ceny, preferují tuto možnost i nadále.

Malým prodejnám nahrály i letní prázdninové měsíce, kdy lidé výrazně omezili cesty do zahraniční. Mnozí tak trávili dovolenou v tuzemsku nebo zůstávali více doma. Ukázalo se to i na tržbách prodejen v některých regionech, které díky specifickému létu narostly meziročně o zhruba 20 procent. Netýkalo se to přitom pouze turisticky atraktivních destinací.