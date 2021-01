Padl další rekord, Češi loni utratili v e-shopech přes 200 miliard korun

„Česká e-commerce v loňském roce dosáhla dalšího rekordu. Výrazně jí k tomu dopomohla právě výjimečná situace spojená s pandemií a omezený provoz kamenných obchodů a dalších provozoven. Vedle nárůstu ročních obratů vzrostl i celkový počet e-shopů, a to zhruba o osm tisíc,“ doplnil Miroslav Uďan ze společnosti Shoptet.

„Že bude pro e-shopy rok 2020 rekordní, to bylo zřejmé od jeho poloviny. S ohledem na koronavirovou krizi a nouzový stav v průběhu roku jsme sledovali prudký nárůst už od března. Přesto bylo nejúspěšnější období opět to předvánoční. Češi nakoupili na internetu od října do prosince dárky za více než 65 miliard korun,” uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.