Online finanční úřad startuje na konci února

„Od března lidem umožníme řešit své daňové povinnosti snadno a rychle z pohodlí jejich domova nebo kanceláře. A to nejen daň z příjmů fyzických osob podávanou a splatnou standardně k 1. dubnu, ale letos i daň z nemovitých věcí a daň silniční, které jsem posunula ke stejnému termínu,“ uvedla k projektu Schillerová.

„Pokud navíc odešlete přiznání k dani z příjmů elektronicky, třeba právě prostřednictvím online finančního úřadu, dostanete na to ještě o jeden měsíc navíc, a to až do 3. května,“ upozornila dále šéfka státní kasy.