Objednáváte si léky přes internet? Na co si dát pozor

Nejen oblečení, elektroniku či třeba potraviny, ale i léky je možné pořídit přes internet. V současné době to nejspíš ocení lidé, kteří se kvůli bezpečnostním opatřením dostali do karantény a mají tak omezené možnosti volného pohybu. Ovšem počítejte s tím, že je takto možné zakoupit jen určité druhy léků. Ve spolupráci s odborníky ze spotřebitelské organizace dTest přinášíme rady, na co si přitom dát pozor.