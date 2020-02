Nová zelená úsporám: až 450 tisíc od státu

Žádosti lze podávat do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

V Praze lze rovněž požádat o dotaci na zateplení a zdroje energií u bytových domů, a to až do výše 30 procent způsobilých nákladů. Stát podpoří částkou šest až 25 tisíc korun na jednu bytovou jednotku výměnu zdroje energie, 7500 korun na bytovou jednotku solární termické systémy, 12 500 korun na instalovanou kilowatthodinu fotovoltaické systémy a 20 až 25 tisíc korun na bytovou jednotku systém řízeného větrání s rekuperací tepla.

Žádosti do všech programů se doručují elektronicky na Státní fond životního prostředí ČR. Pokud Fond zjistí, že žádost či projekt má nedostatky bránící administraci, má žadatel dostatek času na to, aby je napravil. V programu je nastaveno takzvané pravidlo tří týdnů. Do této doby žadatel obdrží reakci na podání či doplnění žádosti. Pokud je žádost podaná již po dokončení díla, a je bezchybná, je vyplacení podpory na účet žadatele garantováno do devíti týdnů od podání žádosti.