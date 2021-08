Neomezená dovolená už není tabu

Mezi ty standardní patří takzvané sick days (zdravotní volno bez potvrzení lékaře), pět týdnů dovolené nebo flexibilní pracovní doba. Méně obvyklá je neomezená dovolená. Tento zdánlivě nedosažitelný benefit, který vede ke spokojenosti zaměstnanců, se postupně rozmáhá i v Česku.

Neomezené volno je založeno na předpokladu, že zodpovědný zaměstnanec ví, kdy už je neproduktivní a potřebuje odpočinek. A zaměstnavatel mu jej dopřeje. Mezi progresivnější firmy u nás, které tento koncept již zavedly a mají s ním dobrou zkušenost, patří společnost Welcome to the Jungle.

„Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro nás důležitá a je zásadní pro dlouhodobou udržitelnost práce, na níž si zakládáme. Pokud je zaměstnanec přepracovaný, je lepší, aby si vzal tolik volna, kolik potřebuje k regeneraci. Odpočatý zaměstnanec se snadněji vyhne chybám, cítí se lépe a v důsledku toho i pracuje efektivněji,“ říká ředitel společnosti Jan Klusoň.

Skeptika okamžitě napadne, že s takovým přístupem do práce nemusí přijít nikdo, ale ve zmíněné firmě mají s tímto konceptem dobré zkušenosti. „Vše je založeno na důvěře. Chceme se chovat k zaměstnancům jako k dospělým – nutno dodat, že takový přístup zahrnuje dostatečnou a otevřenou komunikaci. Je třeba se vždy domluvit, aby se nestalo, že do práce nepřijde půlka týmu. Nám to funguje už šestým rokem,“ popisuje Klusoň.

Hodí se pro malé i velké firmy

Koncept neomezené dovolené se osvědčil v menších firmách, kde se lidé dobře znají a snadno se domluví. Pocit osobní zodpovědnosti, vztahy s kolegy, to vše napomáhá snadnému dorozumění.

Ale co když jde o firmu větší? Pro někoho může být překvapivé, že se tento přístup osvědčil i ve velkých organizacích. Již několik let svým zaměstnancům nabízejí neomezenou dovolenou globální firmy jako LinkedIn nebo Netflix.

Mezi velké firmy, jež se staly průkopníky v Česku, patří například pojišťovna Direct nebo dodavatel interiérů Eyelevel (nyní HH Global Czechia). Byť je v českém prostředí neomezené volno stále spíše výjimečnou záležitostí, mezi zaměstnanci je o tento typ benefitu velký zájem. Podle jarního průzkumu společnosti Welcome to the Jungle by neomezenou dovolenou uvítalo až 57 procent Čechů.

Změna je možná

Pandemie ukázala, že je možná i relativně radikální změna pracovního režimu a firmy se dokážou přizpůsobit. Například ještě v roce 2019 podle dat projektu Evropa v datech pracovala z domova jen čtyři procenta Čechů. Oproti tomu na jaře 2021 už z domova pracovaly téměř dvě pětiny (37 procent) Čechů.

Myšlenka neomezeného volna je sice stále ještě pro mnoho podniků utopistickou představou, není ale vyloučeno, že se v budoucnu stane běžným benefitem.

Neomezené volno pochopitelně není univerzálním řešením pro všechna odvětví a pracovní pozice. Nejsnáze ho využijí zaměstnanci v kancelářích, kteří nejsou příliš závislí na pracovní době jiných firem nebo institucí. Naopak u profesí, jež závisí na vnějších faktorech, jako jsou nepřetržitý provoz nebo technologické lhůty, může být zavedení neomezené dovolené složitější.

„Zavedení neomezené dovolené a její pozitiva i negativa momentálně v Monstarlabu analyzujeme. Líbí se nám modernost tohoto benefitu a větší možnost svobody, která vede ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Zatím jsme jej nicméně nezavedli, protože je podmíněn dokončením zadaných úkolů a v důsledku velkého množství práce by mohlo dojít k tomu, že si lidé vyberou ještě méně volna než při standardních čtyřech týdnech dovolené,“ říká Dominik Hádl, ředitel technologické společnosti Monstarlab.