Nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou? Změňte ji, čas je do konce března

„Rozhodně nedoporučujeme podléhat prodejním trikům lákajícím na různé benefity. Pojištěnec by si měl například zjistit, mají-li s nově vybranou pojišťovnou smluvní vztah jeho ošetřující lékaři. Pro někoho může být rozhodující i dostupnost jednotlivých poboček pojišťovny,“ upozornila Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

To, zda mají lékaři, které navštěvujete, uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, k níž chcete přestoupit, by mělo v rozhodování o změně hrát hlavní roli. Mnozí pojištěnci se však rozhodují podle bonusů, které zdravotní pojišťovny nabízejí. A že jsou při jejich poskytování štědré, dokazují i částky, které na jejich úhradu každý rok vydávají. Již několik let přesahují miliardu korun.