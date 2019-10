Nákupy včera a dnes: Do dříve zcela běžné fronty by si nyní už stoupl málokdo

Před třiceti lety byly i několikahodinové fronty na nedostatkové zboží zcela běžné. Dnes by se ale lidé do fronty jen tak nepostavili. Čekání ve frontách si už neumí představit především starší generace. Naopak ta mladší připouští, že by byla ochotna si i delší dobu počkat na nějaké atraktivní zboží.