Nakupování napříč generacemi: Mladí jsou spontánní, starší si nákup promýšlejí

Jak ukázal průzkum agentury Ipsos pro společnost Acomware, různé technologické novinky z oblasti nakupování obecně znají především mladší nakupující ve věku 15 až 24 let. Ve využívání některých z nich ovšem nejsou pozadu ani nakupující o generaci starší. Nejčastěji pak Češi mají ve svých mobilech různé aplikace prodejců.

„V telefonu mám mobilní aplikace dvou e-shopů, Mallu a Alzy. Sleduji v nich ceny a několikrát do roka přes ně i nakoupím. Naposledy jsem si přes aplikaci pořídil Bluetooth sluchátka. Dříve jsem využíval i čtečku QR kódů,“ uvedl v průzkumu Karel P. z Prahy a potvrdil tak závěry průzkumu, že mobilní aplikaci prodejce již někdy osobně využila více než třetina nejmladších nakupujících do 24 let.