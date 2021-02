Nadpoloviční většina firem o stravenkovém paušálu neuvažuje

Firmy, které chtějí svým zaměstnancům přispívat na stravu, mohou od počátku letošního roku místo stravenek (papírových či stravenkové karty) zvolit i tzv. stravenkový paušál. Jedná se o peněžní částku, o kterou se navýší příjem zaměstnance, a která zároveň na rozdíl od mzdy nepodléhá povinným odvodům a daním do zákonem stanovené výše.

Pro řadu firem je výraznou nevýhodou i to, že paušál je daňově výhodný jako stravenky pouze do výše denního příspěvku 75,60 koruny. Firmy, které svým zaměstnancům přispívají více, ho pak budou muset celkově danit sazbou 59,8 procenta, zatímco u stravenek je to jen 19 procent.