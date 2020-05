Na vícegenerační bydlení jsou Češi ochotní přistoupit, pětina by bydlela i s tchyní

Každý osmý Čech bydlí s někým, kdo nepatří do jeho nejužší rodiny. Společná domácnost s příbuznými se také nepříčí dvěma třetinám Čechů, kteří vícegeneračně v současnosti nebydlí. Nejčastěji by byli ochotni bydlet s vlastními rodiči, pětina by to zvládla i s rodiči partnera.