Na papírové přiznání je čas do pondělí, elektronicky ho lze podat až do 1. června

Čas na odevzdání daňového přiznání v papírové podobě je už jen do pondělí 3. května. To je také poslední den pro zaplacení daně. Přiznání lze podat osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Těm, kteří nestíhají, Finanční správa radí využít elektronické podání přes online finanční úřad.