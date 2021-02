Montované domy letí, lidé ušetří statisíce

„Je to trend. Podíl prefabrikace a doprava celých segmentů na staveniště k rychlému smontování bude růst,“ potvrdil Robert Kazda, šéf divize Weber, dodavatele stavebních materiálů z koncernu Saint-Gobain.

Lze se dnes v čistě stavebních nákladech vůbec dostat do ceny milion korun za domek k bydlení? „Dovedu si to představit. Stavbou svépomocí lze též ušetřit i při použití dostatečně kvalitních materiálů. Ale půjde vskutku o malometrážní záležitost,“ míní Kazda.

Klasické stavby srovnatelné velikosti vyjdou nejméně o několik set tisíc korun dráž. Dřevěné konstrukce se často montují ve specializovaných dílnách na kovový rám. Domek se pak přiveze tahačem a na pozemek se posadí jeřábem, aniž by byl se zemí pevně spojen na klasické základové desce.

„Životnost dřevostaveb může být velmi dlouhá, je-li použito kvalitní ošetřené dřevo. I samotná technika výstavby se změnila, předem se vyrábějí celé dřevěné panely. Značná část aktivit se ze staveniště přesunula do výrobních hal s přesnými stroji a počítačově hlídanou kvalitou práce,“ podotkl Kazda.

Lze ale stavět třeba i z lodních kontejnerů. Pořídit se dají od 40 do 80 tisíc korun a už částečně připravené za 300 tisíc Kč. Výhodou je možnost flexibilní modulace. Ať už se však jedná o jakoukoliv stavbu, je třeba myslet na to, že cenu mohou ve výsledku ještě značně zvýšit přípojky.

Odpad řeší jímkou, respektive septikem, a na vodu se jde vrtem, byť získat povolení je čím dál tím komplikovanější, vrtá se kvůli epizodám sucha mnohem hlouběji a na realizaci se čeká i tři čtvrtě roku. A u elektřiny, pokud je to jen na léto, mohou stačit baterie napájené solárními panely.

„Už před deseti lety jsem si nedaleko Prahy postavil přízemní pasivní rodinný dům. Rekuperace se v létě využívá ke chlazení a v zimě k tepelné pohodě. Stačí tam zapálit pár svíček a je vytopeno. Máme solární panely na střeše, za elektřinu platím tisícovku měsíčně. To je pro dům se čtyřčlennou rodinou pěkné,“ popsal Právu osmatřicetiletý Martin.

Moderní zelené technologie postupem let zlevnily. Například nejprodávanější fotovoltaický systém u E.ON s instalovanou kapacitou 4,62 kW a baterií vyjde na 331 tisíc korun. Tuto cenu ale výrazně sníží dotace ministerstva životního prostředí. Činí 155 tisíc korun, takže výsledná cena je 176 tisíc korun. Investice se tím vrátí za sedm až jedenáct let. Výrobce přitom uvádí životnost systému 30 let.