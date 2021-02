Mamahotely už v Česku tolik nefrčí

Mladí Češi se čím dál častěji stěhují od rodičů ještě před dovršením 30 let věku. V průměru se osamostatňují v necelých 26 letech.

Naopak nejsamostatnější jsou Švédové, kteří opouštějí domov, kde vyrostli, ještě před dovršením 18 let. Průměrný věk odchodu od rodičů podle dat Eurostatu za celou Evropskou unii je pak jen o pár měsíců více než v případě mladých Čechů.

Ideální dobou pro odchod od rodičů je pro více než dvě pětiny mladých chvíle, kdy si začnou vydělávat. Pro téměř tři oslovené z deseti je pak impulsem pro osamostatnění ukončení studia. Téměř pětina se domnívá, že je lepší s odchodem počkat až do doby, dokud si nenašetří na vlastní bydlení. Dosažení 18 let, tedy plnoletosti, bere jako klíčový okamžik k vylétnutí z rodného hnízda jen zlomek oslovených (pět procent).

Podle psychologů je tou nejvhodnější dobou okamžik ukončení studií. „Jakmile dítě dostuduje, mělo by učinit krok k osamostatnění a odstěhovat se od rodičů. A rodiče by jeho snahu měli podporovat. Čím déle děti zůstávají doma, tím jsou pohodlnější a mnohdy to vede i k tomu, že nemají snahu najít si práci a nechají se rodiči živit. Současná pandemická situace je zkouškou společného soužití nejen mezi partnery, ale i mezi rodiči a dětmi. V mnoha rodinách se vylétnutí z rodného hnízda urychlí,“ uvedla klinická psycholožka Danuše Jandourková.