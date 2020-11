Lidí v předčasném důchodu přibývá

Maximální doba, o kterou můžete odejít do důchodu dříve, závisí na důchodovém věku. Je-li nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li alespoň 63 let, může být přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku. Výše krácení je přitom závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasné starobního penze do dosažení důchodového věku.