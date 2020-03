Lidé v karanténě jsou jako na nemocenské

V prvních dvou týdnech izolace jim náhradu vyplácí zaměstnavatel. Lidé by stejně jako u běžné nemoci měli dostat 60 procent základu své průměrné mzdy či platu. Vyplývá to ze zákoníku práce.

Člověk, který vydělává kolem 25 tisíc korun hrubého, by měl mít podle kalkulačky ministerstva práce za dva týdny karantény náhradu asi 6500 korun. Pracovník s příjmem zhruba 35 000 korun by dostal asi 9000 korun.

Pokud hygienici s lékařem karanténu nařídí, musí do ní lidé jít a musí se „podrobit izolaci“, užívat podávané preparáty, podstoupit vyšetření a prohlídky. Firmy či instituce musí jejich nepřítomnost v práci omluvit. Pokud by pracovníci měli zrovna dovolenou a dostali se do karantény, volno se jim nepřeruší. Zákoník práce totiž karanténu na rozdíl od nemoci neřadí mezi důvody k přerušení. Když by izolace v ČR či v cizině trvala i po skončení dovolené, pak by opět musel zaměstnavatel pracovníka omluvit.