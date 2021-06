Kolik zaplatíte za popelnici a koho se to netýká

V některých městech (např. ve Zlíně či v Hradci Králové) hradí nezletilé děti (do 18, resp. 14 let věku) a senioři (starší 65, resp. od 70 let věku) poplatek v poloviční výši.

Obce si také určují vlastní pravidla pro osoby od poplatku za popelnici osvobozené. Například platit ho obvykle nemusí malé děti, které v aktuálním kalendářním roce dosáhly nejvýše tří let věku (např. v Hradci Králové a Pardubicích děti do šesti let), a také senioři starší 70 let (např. v Brně, ale např. v Olomouci je hranice nastavena na 80 a více let). Od úhrady je mnohdy osvobozeno i třetí či čtvrté a další dítě v rodině mladší 15 či 16 let.