Když děti půjčují dětem. A nevracejí

Finanční gramotnosti, s níž úzce souvisí i hospodaření s penězi, by se děti měly učit prakticky už od nástupu do školy, soudí mnozí odborníci. Jednou z forem, jak toho docílit, je i kapesné, které děti dostávají od rodičů či prarodičů. Dítě tak má možnost naučit se s penězi vyjít, spořit či utrácet jen tolik, kolik si může dovolit.

Tři ze čtyř školáků druhého stupně základních škol, resp. jejich vrstevníků z víceletých gymnázií, se už dostali do situace, kdy si chtěli něco koupit, ale už na to neměli, protože všechny peníze utratili. Jak z toho ven?

Hospodaření s penězi by se děti měly učit především od rodičů. A čím dříve, tím lépe. Odborníci doporučují snažit se dětem vysvětlit, kdy a na co je vhodné si půjčit a kdy naopak je půjčka naprosto zbytečná.

Pokud rodiče dávají dětem kapesné, měli by se zajímat i o to, za co dítě utrácí, a to především tehdy, pokud nedokáže vyjít.