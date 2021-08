Kdy se neplatí ze stravenkového paušálu žádné daně

„Při splnění zákonných podmínek se stravenkový paušál nezapočítává zaměstnanci do hrubé mzdy, přestože je s čistou mzdou vyplácen na účet,“ doplňuje daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Daňové osvobození pro stravenkový paušál je pochopitelně zastropováno, v opačném případě by v praxi docházelo k tomu, že podstatná část mzdy by se přesunula právě do stravenkového paušálu, daňová optimalizace formou podpory stravování není pochopitelně legislativním záměrem.