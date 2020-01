Každý druhý Čech dostal pod stromeček peníze, málokdo je míní ušetřit

„Pro některé lidi je hotovost tou nejjednodušší a také nejrychlejší variantou, jak vyřešit ,Ježíška‘. Nemusí vymýšlet, co konkrétně by dotyčnému udělalo radost, a navíc se tak zcela vyhnou nutnosti dárek sami shánět. Na druhé straně není vždy zjednodušení příprav na Vánoce tou hlavní motivací. Dárek v podobě hotovosti je pro některé dárce v podstatě jediným způsobem, jak se strefit do vkusu obdarovaného. To platí zejména v situaci, kdy je mezi dárcem a obdarovaným generační rozdíl,“ uvedl Petr Šmíd z Air Bank.