Každá ušetřená minuta před svátky se počítá, i potraviny můžete nakoupit on-line

V současné době on-line supermarkety svými rozvozy potravin a dalšího zboží (například drogerie, potřeby do domácnosti, krmení a další zboží pro domácí zvířata apod.) pokrývají prakticky celou Českou republiku, především pak velká města a jejich blízké okolí.

Před rokem se k internetovým obchodům s potravinami přidala i společnost Globus ČR, která umožňuje nákupy on-line na stránkách iglobus.cz. Rozvoz ale až domů zatím neumožňuje. Zákazníci si pro svůj připravený nákup musí zajet do hypermarketu v Praze na Zličíně. Podle vyjádření mluvčí Rity Gabrielové společnost plánuje rozšíření na další dvě odběrová místa v Praze - Čakovicích a na Černém Mostě.

„Cena se dynamicky mění podle vytížení jednotlivých časových oken, zdarma je vždy při nákupu nad 1200 korun, při nákupu v hodnotě od 500 korun (minimum) do 1199 korun je to od 19 do 39 korun,” doplnil pro Právo Tomáš Jeřábek z Košík.cz. Expresní doručení je pak za 49 korun.