Kartou zaplatíte jednou, pak se sama zničí

„Digitalizovaná karta je vždy otiskem fyzické karty, kterou klientovi k běžnému účtu vydáváme. Digitalizovat novou kartu do aplikace pro placení může klient ale ihned poté, co si o kartu zažádá. Tedy třeba už od první minuty, co si založil účet u Air Bank, a nemusí tak čekat, než mu přijde karta fyzicky poštou. Hodí se to také v situacích, kdy klient svou původní fyzickou kartu ztratil a na novou plastovou kartu nemůže čekat,“ uvedla pro Právo Jana Pokorná, mluvčí Air Bank.