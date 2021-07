Kancelářské přesčasy efektivitu nezvýší

„Více než polovina Čechů potřebuje ke zvládnutí týdenní práce den navíc. To, že se neefektivně dřou, má ale často na produktivitu firmy spíše opačný vliv,“ uvedl Martin Lonský ze společnosti ApuTime. Pokud by se měly v budoucnu zkracovat pracovní úvazky, musí se nejdříve zvýšit efektivita práce. „Koncentrace a kreativita rapidně klesá již po čtyřech hodinách soustředěné činnosti a tomu je třeba přizpůsobit i organizaci práce,“ doplnil Lonský.

„Běžné elektronické plánovače a úkolovníky jen kopírují lidské myšlení se všemi nešvary s tím spojenými: plánujeme, co nám vyhovuje, nikoli to, co je třeba, nepouštíme se do skutečných, ale jen zdánlivě prioritních úkolů, manažeři upřednostňují svůj čas, nikoli potřeby týmu, a tak dále. Umělá inteligence ale nikomu nestraní, jedná čistě v zájmu celku, tedy celého týmu,“ zdůraznil Lonský.