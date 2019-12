Ještě je pár dní čas, vytěžte ze stavebního spoření maximum

Kdy nejpozději poslat peníze na vkladový účet, aby za rok 2019 vznikl nárok na státní podporu



Českomoravská stavební spořitelna

Pro bezhotovostní převod ČMSS doporučuje pátek 27.12. Složenkou doporučuje peníze poslat ještě před Vánoci. Pokud se rozhodnete vložit peníze v hotovosti na pobočce ČSOB, nejzazší termín je 31. 12. do 13.00 hodin.

Modrá pyramida

Standardní platební příkazy k úhradě: je třeba předat k zúčtování na přepážce nejpozději v úterý 31. 12. do 11.00 hod., prostřednictvím samoobslužného boxu nejpozději v pátek 27. 12.

Vklady v hotovosti na pokladně KB, které mají být připsány na účet stavebního spoření ještě do konce roku 2019, je třeba provést nejpozději v pondělí 30. 12. do konce pracovní doby dané pobočky.

Super expresní vklady hotovosti na pokladně Komerční banky: je třeba provést nejpozději v úterý 31. 12. 2019 do 12.30 hod. Tyto vklady nebudou zpoplatněny.

Raiffeisen stavební spořitelna

Platba převodním příkazem nebo v hotovosti v bance se splatností 27. 12. Klient by si měl ověřit, zda jeho banka ještě akceptuje příkazy s datem splatnosti 27. 12.

Platba poštovní poukázkou do 13. 12.

Platba v hotovosti na pokladnách v sídle RSTS, Koněvova 2747/99, Praha 3, a to nejpozději do 31. 12. do 12.00 hodin

Stavební spořitelna České spořitelny

Poslední možný čas předání platebního příkazu je 31. 12. do 12.00 hodin. U zrychleného příkazu k úhradě, který je České spořitelny zpoplatněný, je možné předat příkaz až do 14.00 hodin.

Na pobočce České spořitelny může klient vložit vklad hotovosti na pokladně nejpozději do 31. 12. do 12.00 hodin.

Nejzazší termín pro uskutečnění platby je prostřednictvím vkladového bankomatu, kde klient může peníze vložit v hotovosti dne 31. 12. nejpozději do 23.00 hodin.

Wüstenrot

Spořitelna pro zaslání peněz elektronicky, případně složenkou doporučuje informovat se u své banky, případně České pošty.

Vklady je možné vložit na pokladně Wüstenrot do 31. 12. 15.00 hodin