Jakou finanční pomoc nabízí v karanténě či nemoci stát

Při zavření škol či tříd dostávají pečující o potomka ve věku do deseti let ošetřovné po celou dobu karantény. Podpora kvůli covidu vzrostla od listopadu o třetinu na 80 procent (klasické ošetřovné je 60 procent) redukovaného základu výdělku. Denní dávka přitom nemůže být nižší než 400 korun při plném úvazku, při kratším se úměrně snižuje.

V případě onemocnění dítěte přinese člověk do práce žádost o dávku, kterou dostane od pediatra. Toho by měl člověk informovat, že zůstává s dítětem doma co nejdříve po potvrzení nákazy u potomka. Pediatr na tiskopise žádosti o ošetřovné zaznamená začátek a následně i konec období, kdy rodič nechodí do práce a je s dítětem. Poté zaměstnanec doručí tuto žádost zaměstnavateli.